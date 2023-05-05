محافظو بريطانيا يتكبدون خسائر في أول اختبار انتخابي لسوناك

يبدو أن الحزب المحافظ في بريطانيا، الذي له رئيس الوزراء ريشي سوناك، في طريقه لتكبد خسائر كبيرة في أول اختبار انتخابي لرئيس الحكومة، فيما حقق حزبا المعارضة العمال والديمقراطي الليبرالي مكاسب في الانتخابات على مقاعد المجالس المحلية في أنحاء إنجلترا.

يشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى بموجب القواعد الجديدة التي تلزم الناخبين بحمل بطاقات هوية ضوئية، وقالت هيئة مراقبة الانتخابات إنه لم يتم "للأسف" السماح للبعض بالإدلاء بأصواتهم نتيجة لذلك.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" بأن حزب العمال سيطر على بليموث حيث كان المحافظون يتمتعون بإدارة الأغلبية وهي نتيجة وصفها الوزيروالعضو المحلي بالبرلمان جوني ميرسر بأنها "بشعة".

وحل حزب العمال محل المحافظين كأكبر حزب في بلدة هارتلبول الساحلية وورسستر بوسط إنجلترا.

وبدا الحزب الديمقراطي الليبرالي واثقا في ويندسور ومايدنهيد، وهو ما من شأنه أن يكون هزيمة صادمة للمحافظين.

وكان هناك أكثر من 8 آلاف مقعد في المجالس مطروحا للانتخابات أمس الخميس، عبر 230 سلطة محلية، بينما اختير العمد في بيدفورد وليستر ومانسفيلد وميدلزبرو.