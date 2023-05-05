وزير المالية البرازيلي يعرب عن قلقه إزاء قرار للبنك المركزي

قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنه "قلق للغاية" بشأن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي على القروض بين البنوك البرازيلية لليلة واحدة عند 75ر13 % في اجتماع انعقد في الثاني والثالث من مايو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وذكر حداد في فعالية في برازيليا إن البرازيل لديها أحد أقل معدلات التضخم في العالم.
وأضاف: "سنحافظ على الحوار مع البنك المركزي ومع السكان".
وأشار إلى أنه بعد التصويت على إطار العمل المالي الجديد سيكون هناك مجال لمناقشة الإصلاح الضريبي.
وأضاف: "إذا لم نحل مسألة النظام الضريبي، لن نحظى باقتصاد مزدهر".