وزير المالية البرازيلي يعرب عن قلقه إزاء قرار للبنك المركزي

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قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنه "قلق للغاية" بشأن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي على القروض بين البنوك البرازيلية لليلة واحدة عند 75ر13 % في اجتماع انعقد في الثاني والثالث من مايو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكر حداد في فعالية في برازيليا إن البرازيل لديها أحد أقل معدلات التضخم في العالم.

وأضاف: "سنحافظ على الحوار مع البنك المركزي ومع السكان".

وأشار إلى أنه بعد التصويت على إطار العمل المالي الجديد سيكون هناك مجال لمناقشة الإصلاح الضريبي.

وأضاف: "إذا لم نحل مسألة النظام الضريبي، لن نحظى باقتصاد مزدهر".