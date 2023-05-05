 انطلاق قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بقرية عدن في الوادي الجديد - بوابة الشروق
الجمعة 5 مايو 2023 4:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

انطلاق قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بقرية عدن في الوادي الجديد

عمرو بحر:
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 3:24 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 3:24 م
بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم الجمعة، بقرية عدن بمركز باريس في الوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين، وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة، موضحاً أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة، تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كل الأدوية التى تصرف للمرضى بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة الطبية تأتى في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الـ5.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك