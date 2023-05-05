الشرطة البريطانية: سنتعامل بقدر أدنى من التسامح مع الاحتجاجات التخريبية خلال مراسم التتويج

قالت الشرطة البريطانية يوم الخميس إنه سيجري التعامل "بقدر أدنى من التسامح" مع الاحتجاجات التخريبية في وندسور أثناء مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث يوم الأحد المقبل .

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن مساعد رئيس الشرطة كريستيان بونت، من شرطة تيمز فالي، إنه سيتم نشر "أقل بقليل من ألف" شرطي في إطار عمليتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الضابط للصحفيين إنه لم يتم أي اعتقالات استباقية حتى الآن، وأن القوة لا تتوقع استخدام التشريع الجديد الذي يحظر الإضطرابات الخطيرة في وندسور أثناء مراسم التتويج.

وأوضح أن "مجموعة من الضباط المتخصصين ستكون موجودة لدعم الاستجابة للاحتجاج. ونظرا لطبيعة هذا الحدث، سوف اتعامل بقدر أدنى من التسامح مع أي اضطراب أو احتجاج أو غير ذلك".