 وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه إلى اليابان لحضور اجتماع بمجموعة الـ7 الثلاثاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه إلى اليابان لحضور اجتماع بمجموعة الـ7 الثلاثاء

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:46 م

تتوجه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى باليابان يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، أنه أثناء وجودها في اليابان، ستعمل يلين مع الشركاء من أكبر الاقتصادات في العالم لتنسيق العمل لجعل الاقتصاد العالمي أقوى والتصدي للتحديات المشتركة - بما في ذلك تلك الناجمة عن حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وستنسق الوزيرة يلين أيضًا مع الشركاء في مجموعة السبع تعميق سلاسل التوريد المرنة بما في ذلك بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال المبادرات وتعبئة 600 مليار دولار من مجموعة السبع للبنية التحتية عالية الجودة من خلال الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية. وسيعمل الوزير أيضًا مع الحلفاء بشأن سبل تعزيز الأمن الاقتصادي الجماعي.

وستقف يلين أيضًا إلى جانب مجموعة السبع كجزء من التحالف العالمي الواسع للرد على الحرب الروسية ودعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وحقها في تقرير المصير.


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