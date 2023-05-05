اتهام رجل أعمال أوكراني بتصدير سيارات فارهة إلى روسيا

يواجه رجل أعمال من مدينة لفيف بغرب أوكرانيا اتهامات ببيع 45 سيارة فارهة تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين يورو (3.3 مليون دولار) إلى مواطنين روس بمستندات مزورة، حسبما أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني اليوم الجمعة.

ومن بين عملاء صفقات البيع التي تمت اعتبارا من أغسطس الماضي، مديرون كبار في شركة جازبروم الروسية للغاز، وشبكة "آر تي" الإخبارية الروسية التي كانت تعرف سابقا باسم "روسيا اليوم".

وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية أن مرور السيارات عبر الاتحاد الأوروبي كان يتم باستخدام وثائق مزيفة.

وذكرت أنها صادرت أصولا مالية بقيمة 17 مليون يورو، بما في ذلك 22 شقة سكنية في لفيف وكييف، فضلا عن أربعين سيارة فارهة أخرى.

ويواجه رجل الأعمال عقوبة السجن لفترة تصل إلى 12 عاما بتهمة دعم دول معتدية في زمن الحرب.

وانسحبت معظم شركات السيارات الغربية من روسيا بعد فرض العقوبات على موسكو في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير العام الماضي.