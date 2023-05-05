 لافروف: الهجوم بطائرات بدون طيار على الكرملين كان عملا عدائيا - بوابة الشروق
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لافروف: الهجوم بطائرات بدون طيار على الكرملين كان عملا عدائيا

وكالات
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:50 ص
وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، الهجوم بطائرات بدون طيار (درونز) على الكرملين أمس بأنه "عمل عدائي" وإن روسيا سترد بإجراءات ملموسة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بإطلاق طائرات درونز على الكرملين في محاولة لقتل الرئيس فلاديمير بوتين وقالت إن الولايات المتحدة وراء الهجوم. ونفت أوكرانيا ذلك كما نفى البيت الأبيض ما وصفها بأنها "أكاذيب" روسية، بحسب وكالة رويترز.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بالهند: "من الواضح أنه عمل عدائي، ومن الواضح أن الإرهابيين في كييف ما كان بإمكانهم أن يفعلوه دون علم أسيادهم". وأضاف "سنرد بإجراءات ملموسة".

وأمس، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن مزاعم روسيا أن الولايات المتحدة لها علاقة بالهجوم بطائرتين درونز على الكرملين خاطئة.

وأضاف كيربي في تصريحات لقناة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها.

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