شولتس يصف كينيا ببطل المناخ خلال زيارته الدبلوماسية

في اليوم الثاني من جولته الأفريقية، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن شكره لكينيا، أكبر شريك لألمانيا في شرق أفريقيا، على جهودها في مكافحة تغير المناخ.

وقال شولتس اليوم الجمعة، بعد لقائه الرئيس الكيني ويليام روتو: "كينيا هي بطلة ملهمة في قضايا المناخ"، مؤكدا اتحاد ألمانيا وكينيا في جهودهما من أجل مكافحة تغير المناخ.

وقالت كينيا إنها تعتزم الحصول على كل طاقتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 على أقرب تقدير.

كما أعلن روتو نيته للانضمام إلى نادي المناخ الدولي. وأسست مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى النادي في نهاية عام 2022.

ويعتبر نادي المناخ أداة مالية، تقدم حوافز للدول التي تقبل معايير انبعاث مشتركة شبيهة بمعايير السوق الأوروبية الموحدة التي تنسق المعايير التجارية.

وتريد الدول الطموحة بشكل خاص، التعاون سويا عبر هذا النادي في مكافحة الاحتباس الحراري. وأطلق شولتس مبادرة نادي المناخ في بداية رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، طالب روتو الدول الصناعية بمزيد من الالتزام في دعم أفريقيا في مكافحة تغير المناخ، مضيفا أنه سيتعين على هذه الدول توفير المزيد من الأموال لتمويل إجراءات المناخ، بالإضافة إلى توفير الأموال اللازمة للتكيف مع المناخ والتعويض عن الكوارث المناخية، مؤكدا ضرورة تعزيز الدول الصناعية، للاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المستدامة، وقال: "هذا يسمح لنا بإطلاق العنان لإمكانياتنا للنمو الأخضر".

وتعتبر كينيا رائدة في تحول الطاقة. ووفقا لتقديرات، تولد كينيا ما بين 80 و92% من الكهرباء من مصادر متجددة، ما يضع الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة على مستوى العالم.

ومع ذلك يجب النظر إلى الأرقام في سياقها؛ فوفقا للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة، تنتج كينيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 53 مليون نسمة، حوالي 12 جيجاوات/ساعة من الكهرباء، بينما تنتج ألمانيا، الأكثر تصنيعا، والتي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، أكثر من ذلك بحوالي 50 مرة.

كما بحث الزعيمان الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث دعا روتو مرة أخرى إلى نهاية سلمية للصراع.

وقال الزعيم الكيني إن "كينيا تؤكد باستمرار على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو إلى احترام سلامة الأراضي والسيادة والاستقلال والحل السلمي للنزاعات".

وصوتت كيينا لصالح انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في مسعى للاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الغرب.

كما بحث الزعيمان الألماني والكيني قضايا الهجرة والتوظيف، حيث يرى شولتس فرصا لكينيا في سد فجوات ونقص بالعمالة الماهرة في ألمانيا.

وقال: "نرى إمكانيات عظيمة في كينيا لهجرة العمالة الماهرة في الكثير من مجالات اقتصادنا".

وذكر شولتس أن ألمانيا تريد تعزيز هجرة العمالة المنظمة، بينما تخفض في الوقت نفسه، الهجرة غير النظامية. وأضاف: "هذا وضع الجميع فيه فائز بالنسبة للدول المشاركة"، وأيد روتو هذا الاقتراح.

وتتباهى كينيا بوجود عدد كبير من العمالة الماهرة في تكنولوجيا المعلومات والقطاع الرقمي، حيث يطلق على نيروبي اسم "سافانا السيليكون"، نظرا لمشهدها الإبداعي من الشركات الناشئة.

ويرافق شولتس في كينيا أكثر من 10 من رجال الأعمال. ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني يوم غد السبت أكبر محطة للطاقة الحرارية في أفريقيا على بحيرة نيفاشا.