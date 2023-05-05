مبعوث البرهان لـ بي بي سي: لا حل لأزمة السودان إلا بالحسم العسكري

قال السفير دفع الله الحاج، مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه لا سبيل لحل الأزمة الراهنة في البلاد عبر التفاوض أو الوساطات، وأنه لابد من الحسم العسكري.

وأضاف الحاج في لقاء حصري مع بي بي سي عربي عقب مؤتمر صحفي بمنزل السفير السوداني بالقاهرة، الأربعاء، إنه "لا تفاوض ولا وساطات مع فصيل متمرد ورفع السلاح على السلطة الشرعية" في إشارة لقوات الدعم السريع التي تخوض نزاعا مسلحا مع الجيش السوداني.

وأكد دفع الله أن الأزمة السودانية شأن داخلي ولا قبول لأي وساطات أو تدخلات خارجية فيها، وأن الحسم العسكري هو الحل الوحيد.

وأضاف أنه لا مستقبل سياسيا في السودان لأي فصيل "تمرد على السلطة الشرعية واستخدم السلاح في القتل والتخريب".

كما قال إن حضوره للقاهرة ليس لطلب الوساطة ولكن للتنسيق بشأن ملفات مختلفة وهي زيارة ليست جديدة والتنسيق والتعاون مع القاهرة مستمر ودائم وتاريخي.

وردا على سؤال حول ما يتردد عن وجود قوى إقليمية ودول تدعم أطرافا في تلك الأزمة، قال دفع الله في لقاءه مع بي بي سي: "سنعبر الجسر حينما نصل إليه، وستتم إماطة اللثام عن جميع المعلومات في هذا الشأن في الوقت المناسب".

وحذر المبعوث السوداني أي دولة من إرسال متسللين إلى السودان لاستغلال الموقف و"إثارة القلاقل" حسب قوله.