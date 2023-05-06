 حزب الله اللبناني: مستعدون لتقريب وجهات النظر للخروج من المراوحة لانتخاب رئيس - بوابة الشروق
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حزب الله اللبناني: مستعدون لتقريب وجهات النظر للخروج من المراوحة لانتخاب رئيس

بيروت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:13 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:13 م
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إن حزبه "لم يتوقف عن مدِّ اليد إلى شركاء الوطن بالحوار للتوصل إلى انتخاب الرئيس".

وأضاف قاسم في تغريدة له على "تويتر، اليوم" أكدنا مراراً على المقاربة الإيجابية بطرح اسم مرشح للرئاسة، واليوم أصبحت الأمور واضحة أكثر محلياً وإقليمياً، ولا ينفع الاستمرار بالمقاربة السلبية برفض الآخر من دون تقديم البديل".

وتابع قاسم "أعلنَّا دعمنا لترشيح الوزير فرنجية، فلتطرح الكتل الأخرى مرشحها أو مرشحيها، ونحن مستعدون للتداول لتقريب وجهات النظر للخروج من المراوحة، ثم يكون الانتخاب بتطبيق الدستور لانتخاب الرئيس في المجلس النيابي".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر 2022. 

ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.

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