 مصرع 15 شخصا وفقدان أكثر من 30 آخرين إثر فيضانات شرقي الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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مصرع 15 شخصا وفقدان أكثر من 30 آخرين إثر فيضانات شرقي الكونغو الديمقراطية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 6:31 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 6:31 م

لقي 15 شخصًا مصرعهم، فيما أدرج أكثر من 30 آخرين على قائمة المفقودين من جراء فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية ناجمة من هطول أمطار غزيرة بمحافظة "كيفو الجنوبية" شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال أحد قادة المجتمع المحلي في محافظة "كيفو الجنوبية"، دلفين بيرمبي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، إنه يخشى أن يرتفع عدد الضحايا بصورة كبيرة، في ظل انتشال المزيد من الجثامين، مضيفًا أن نهرين قد فاضا عن ضفافها بعد هطول أمطار غزيرة بدأت، مساء أمس الخميس، وتسبب في حدوث عدة انزلاقات أرضية مع تدمير عشرات المنازل.

ويعمل عمال الإنقاذ على إيجاد وإنقاذ أي شخص قد يكون محاصر تحت أنقاض منزله.


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