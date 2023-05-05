طقس اليوم حار نهارا مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم - مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الاسكندرية - شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 17

العاصمة الإدارية 30 17

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 30 17

دمنهور 28 16

وادى النطرون 30 15

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 29 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 17

دمياط 34 18

بورسعيد 33 21

الإسماعيلية 33 22

السويس 34 22

العريش 34 20

رفح 33 20

رأس سدر 32 20

نخل 31 13

كاترين 27 12

الطور 32 20

طابا 32 22

شرم الشيخ 34 23

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 23 18

مطروح 24 18

السلوم 27 18

سيوة 35 21

رأس غارب 34 22

الغردقة 34 23

سفاجا 34 22

مرسى علم 31 21

شلاتين 32 20

حلايب 30 20

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 29 20

الفيوم 33 19

بني سويف 32 19

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 37 21

قنا 37 22

الأقصر 38 22

أسوان 39 23

الوادى الجديد 36 21

أبوسمبل 38 22