مستشارة وزير الخزانة البريطاني: التخفيضات الضريبية وحدها لا تكفي لإنعاش النمو الاقتصادي

صرحت آنا فاليرو، المستشارة الاقتصادية الجديدة لوزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، بأنه يتعين على هانت أن يفعل أكثر من خفض الضرائب من أجل إحياء معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا، وأن يوسع بشكل ملموس من نطاق حزم التحفيز الاستثماري الجديد.

وفي مقابلة مع خدمة البث الصوتي "يو.كيه بوليتيكس" التابعة لوكالة بلومبرج للأنباء، حذرت فاليرو من أن استخدام التخفيضات الضريبية باعتبارها "حل سريع" لتحفيز النمو الاقتصادي لن يجدي، ودعت إلى طرح محفزات أكبر لتشجيع الاستثمارات.

وأضافت فاليرو: "البيئة الضريبية مهمة، ولكن هناك أشياء أخرى لا بد من القيام بها لتحسين النمو، وفي إطار البيئة الضريبية، يمكننا أن نفكر بشكل حوافز الاستثمار، بدلا من معدلات ضرائب مرتبطة بمواعيد نهائية".

وتؤكد تصريحات فاليرو المطالب المتزايدة التي يتعرض لها هانت لتوفير الأموال قبل الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع أن تجري عام 2024، كما يواجه وزير الخزانة ضغوطا من حزب المحافظين الحاكم لخفض الأعباء الضريبية، التي بلغت أعلى معدلاتها خلال عقود.

وقالت فاليرو إن "خفض الأعباء الضريبية في محاولة لإيجاد حل سريع لمشكلة النمو من المستبعد أن يجدي، بل سوف يعطل أيضا قدرتنا على الاستثمار في بعض الأشياء التي نحتاج للاستثمار فيها، ولذلك فإنني أفضل بعض الحوافز الأكثر استهدافا".

وانضمت فاليرو الشهر الماضي إلى المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع لوزير الخزانة، والذي تأسس بينما كانت بريطانيا تكافح لاستعادة مصداقيتها المالية في الأسواق عقب الأزمة التي تسببت فيها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، بحسب وكالة بلومبرج.