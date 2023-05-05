خناقة واشتباك بالأيدي بين لاعبي الأهلي وبيراميدز في السوبر

شهدت مباراة الأهلي ضد بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري، اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

حاول محمد الشناوي إخراج الكرة لإعطاء الفرصة لزميله محمد عبد المنعم لتلقي العلاج، لكن محمد الشيبي استغل عدم خروج الكرة خارج الملعب ليهاجم الأهلي محاولًا تسجيل هدفًا، ثم تدخل دفاع الأهلي وأخرجوا الكرة خارج الملعب.

وعقب خروج الكرة التماس حدثت اشتباكات بين لاعب الفريقين بطلها علي معلول والشناوي مع الشيبي وباقي لاعبي بيراميدز.

ونجح كهربا البديل في الحصول على ركلة جزاء لصالح الأهلي في الشوط الإضافي الأول بعدما أعاقه أحمد سامي داخل منطقة الجزاء، ليحتسب البنا ركلة جزاء لصالح الأهلي ويتولى معلول تنفيذها بنجاح، معلنة عن تقدم الفارس الأحمر بهدف دون رد.