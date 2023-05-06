أوكرانيا تقول إنها صدت 30 هجوما روسيا في قتال عنيف بشرق البلاد

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها عن الوضع اليومي أن المهاجمين الروس والمدافعين الأوكرانيين دخلوا مجددا في قتال عنيف في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة، حيث كانت "المعارك الأعنف" حول باخموت ومارينكا.



وجاء في التقرير أنه تم صد حوالي 30 هجوما روسيا اليوم الجمعة على كلتا الجبهتين وحدهما. كما اشتبك الجانبان في معارك عنيفة بالقرب من ليمانسك.



وتحاول القوات الروسية أن تسيطر على باخموت بشكل كامل بحلول التاسع من الشهر الجاري، وفقا للقيادة العسكرية الأوكرانية. وسيكون ذلك انتصارا كبيرا بالنسبة لموسكو، إذ سيتزامن ذلك مع يوم النصر الذي هزم فيه الاتحاد السوفييتي آنذاك، ألمانيا النازية.



ودخل الاستسلام فعليا حيز التنفيذ في الثامن من مايو عام 1945، وتم التوقيع عليه مرة ثانية ليلة التاسع من مايو بالمقر السوفييتى بناء على طلب من جوزيف ستالين، وهو عطلة عامة في روسيا.