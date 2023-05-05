روسيا تعلن امتلاكها لمليارات الروبيات الهندية التي لا تستطيع استخدامها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، إن روسيا راكمت لديها مليارات الروبيات الهندية في بنوك الهند ولا تستطيع استخدامها، مشيرا إلى تضخم الفائض التجاري لبلاده مع الهند.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن لافروف قوله في تصريحات للصحفيين بمدينة جوا الهندية على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون "هذه مشكلة.. نحتاج استخدام هذه الأموال، لكن لكي يحدث هذا يجب تحويل الروبيات إلى عملة أخرى وهذا ما تجري مناقشته الآن".



يذكر أن إجمالي صادرات الهند إلى روسيا خلال أول 11 شهر من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي تراجع بنسبة 6ر11% إلى 8ر2 مليار دولار، في حين زادت الواردات من روسيا بنسبة 500% تقريبا إلى ما يعادل 56ر41 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية.



جاءت هذه الزيادة الكبيرة في واردات الهند من روسيا نتيجة اندفاع شركات تكرير النفط الهندية في استيراد كميات قياسية من النفط الخام الروسي المباع بأسعار مخفضة نتيجة الحظر الروسي عليه ردا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي.



ووصلت صادرات النفط الروسي إلى الهند لمستوى قياسي خلال أبريل الماضي قدره 68ر1 مليون برميل يوميا، بما يعادل نحو ستة أمثال مستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات شركة البيانات الاقتصادية فورتيكسا.



في البداية شجعت الحكومة الروسية الهند على استخدام العملة المحلية للبلدين في التبادل التجاري بينهما للالتفاف على العقوبات الغربية على روسيا بما ذلك استبعادها من نظام تسوية التعاملات المصرفية الدولي سويفت.



لكن تذبذب سعر صرف الروبل الروسي بعد غزو أوكرانيا أدى إلى التخلي عن آلية استخدام الروبل والروبية في سداد قيمة واردات النفط من روسيا.



وتقاوم الهند الضغوط الأمريكية من أجل تقليص علاقاتها مع روسيا منذ غزو أوكرانيا.