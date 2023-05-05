ثوران بركان في جواتيمالا وارتفاع الرماد إلى ستة كيلومترات

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ثار بركان دي فويجو (بركان النار) في جواتيمالا مطلقا عمود من الرماد بلغ ارتفاعه ستة كيلو مترات، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان في البلدات المجاورة.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في جواتيمالا "كونريد" يوم الخميس إن البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا أطلق الرماد الساخن والغاز والصخور التي كانت تتدحرج بسرعة على طول جوانب التجمع البركاني.

ووفقا للسلطات في جواتيمالا، فإن عمليات الإجلاء الاحترازية جارية بالفعل في البلدات المجاورة. وتم تسجيل سقوط أمطار الرماد في العديد من المجتمعات.

كما حذر المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية وعلوم المياه في البلاد من احتمال حدوث تدفقات من الوحل والأنقاض بسبب توقعات بهطول الأمطار.

وكان قد قتل نحو 200 شخص وفقد مئات آخرون في عام 2018 عندما ثار البركان، الذي يقع على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة جواتيمالا.

وأثر الانفجار البركاني على أكثر من 7ر1 مليون شخص حيث دفنت الحمم المنصهرة المتدفقة والرماد الساخن عدة قرى في بلديات ايسكوينتلا وألوتينانجو وسان بيدرو يبوكابا.