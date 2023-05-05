المفوضية الأوروبية توصي باتخاذ إجراءات لمكافحة قرصنة الألعاب الرياضية

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، توصية بشأن كيفية مكافحة القرصنة التجارية على الإنترنت للألعاب الرياضية وغيرها من الفعاليات الأخرى، مثل الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذه الخطوة تشجع الدول الأعضاء والسلطات الوطنية وأصحاب الحقوق ومقدمي خدمات الوساطة على اتخاذ تدابير فعالة ومتوازنة ومناسبة لمكافحة عمليات إعادة الإرسال غير المصرح بها لمثل هذه التدفقات، مع الامتثال الكامل للحقوق الأساسية وقواعد حماية البيانات الشخصية. ومن خلال تكثيف مكافحة القرصنة عبر الإنترنت، ستساهم التوصية في تعزيز القدرة التنافسية للرياضة والصناعات الإبداعية في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن الرياضة والفعاليات الحية تساهم في تعزيز مشهد ثقافي أوروبي متنوع وفي التقريب بين المواطنين وتوفير الإحساس بالانتماء للمجتمع.. ويتطلب تنظيم مثل هذه الأحداث وكذلك نقلها المباشر استثمارات كبيرة، بينما تساهم في نفس الوقت في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويمكن أن يتسبب البث غير المصرح به في خسارة كبيرة في الإيرادات لفناني الأداء ومنظمي الأحداث والفعاليات الرياضية ومذيعيها، مما يقوض جدوى الخدمات التي يقدمونها.

وتركز التوصية على عدة مجالات رئيسية، من بين ذلك تعزيز المعالجة الفورية للإشعارات المتعلقة بالأحداث الحية بناءً على قانون الخدمات الرقمية، كما يتحتم عليه اتخاذ إجراء عاجل من مقدمي خدمات الاستضافة من أجل تقليل الضرر الناجم عن البث غير القانوني، بحسب البيان.