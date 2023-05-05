وزير داخلية صربيا يصف هجوما قرب بلجراد بأنه عمل إرهابي

وصف وزير الداخلية الصربي براتيسلاف جاشيتش، اليوم الجمعة، الهجوم العنيف الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص قرب العاصمة بلجراد بأنه "عمل إرهابي"، وذلك دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بأن الشرطة الصربية ألقت القبض على شخص يشتبه في أنه منفذ الهجوم، ونقل التلفزيون الرسمي (ار تي اس) ووكالة أنباء تانيوج الرسمية، صباح اليوم، عن مصادر خاصة بهما أن القبض على المشتبه به تم في بلدة كراجوجيفاك بوسط صربيا.

وأفادت الوكالة بأنه في ثاني حادث إطلاق نار عشوائي خلال يومين، لقي ثمانية أشخاص، على الأقل، حتفهم، وأصيب أكثر من عشرة آخرين عندما فتح رجل نيران بندقية سريعة الطلقات في قرية دوبونا، على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب عاصمة صربيا.

وتم التعرف على المهاجم في حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الخميس على أنه شاب من مواليد عام 2002.

وقال شهود عيان نقلت وسائل إعلام صربية عنهم القول بأن الجاني دخل في جدال مع مجموعة معظمهم من الشباب الذين كانوا يحتفلون بعيد القديس جورج الأرثوذكسي في فناء مدرسة لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة مدرسة بلجراد التي وقعت قبل يومين.

وغادر الجاني مكان الحادث في البداية لكنه عاد بعد ذلك بقليل مستقلا سيارة، وقيل إنه أطلق النار منها على المجموعة، ثم ما لبث أن لاذ بالفرار.

وفي صباح اليوم الجمعة، ألقت قوات الأمن القبض على الجاني المزعوم في ضواحي كراجوجيفاك، حيث كان يختبئ في منزل جده، الذي اعتقلته الشرطة أيضا.

وخلال تفتيش العقار، عثرت الشرطة على مدفع رشاش وذخيرة وعبوات متفجرة، ولم يتم الكشف في البداية عن دوافع الشاب.

وتقع بلدة كراجوجيفاك، حيث ألقي القبض على المشتبه به، على مسافة نحو مئة كيلومتر من موقع الجريمة.

وأوضحت صحيفة "بليك" أن الضحايا كانوا يجلسون على مقعد خشبي في وسط القرية عندما أطلق الشاب النار عليهم.

وجاء الهجوم بعد يوم من إطلاق طالب صغير، 13 عاما، النار على ثمانية من زملائه وحارس أمن، وأرداهم قتلى في مدرسته الواقعة في بلجراد. وأصيب ستة طلاب آخرون ومعلم.

وتعهد الرئيس الصربي أليكسندر فوسيتش، في وقت سابق اليوم الجمعة، بفرض قيود أكثر صرامة بشأن حيازة السلاح، وأعلن شراء كمية كبيرة من الأسلحة بعد وقوع حادثي إطلاق النار اللذين أصابا البلاد بصدمة.

وفي معرض الإعلان عن "نزع أسلحة"، قال فوسيتش للصحفيين عقب استدعاء حكومته لاجتماع اليوم الجمعة، "يجب أن يكون لدينا تغييرات منهجية لضمان سلامة كل طفل والجميع".

وقال الرئيس: "أدرك أن هذا لن يحظى بشعبية، وسوف تكون هناك مقاومة من جماعات الضغط". وأضاف أنه من أصل ما يقدر بـ400 ألف حائز أسلحة في صربيا، سنخفض عدد التراخيص إلى ما بين 30 ألفا و 40 ألفا.

وتابع فوسيتش بالقول إن القيود على حيازة الأسلحة سوف تشمل خفضا في عدد الأسلحة المرخصة وكذلك شراء إلزامي من الأفراد في محاولة لخفض عدد الأسر التي تحتوي على أسلحة.

وأسفر حادثا إطلاق النار اللذان وقعا متعاقبين، وهما مذبحة في مدرسة ببلجراد يوم الثلاثاء الماضي، وإطلاق نار عشوائي خارج العاصمة في وقت متأخر من أمس الخميس- عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 21 آخرين.