أستاذ علم نفس تربوي: وزير التعليم بدأ في علاج مشاكل الثانوية العامة

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي جامعة عين شمس، أن امتحانات الثانوية العامة شهدت استقرارًا خلال الفترة الحالية، منوهًا بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم كان حريصا على طمأنة أولياء الأمور والطلاب بخصوص مصير امتحان الثانوية العامة وآلية الأسئلة في الامتحانات.

وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أولياء الامور شهدوا الكثير من عدم الثقة خلال السنوات الماضية.



وأكد أن الدكتور رضا حجازي كان المسئول الأول عن الثانوية العامة وبدأ في علاج المشاكل الفترة الحالية، وأسئلة الامتحانات في الثانوية العامة كانت 100% اختيارا من متعدد، إما أن يحصل فيها الطالب على الدرجة كاملة وإما أن يفشل فيها، إلا أنه وضع 15% من الامتحان اسئلة مقالية فنية و85% منها اسئلة موضوعية.

وأشار إلى أن اسئلة الامتحان تختلف من مادة لأخرى، مؤكدًا أن ضوابط امتحان الثانوية العامة تهدف لإعادة الثقة بين الوزارة وأولياء الأمور، حيث إن إحداث أي تغيير في الثانوية العامة يثير نوعا من الارتباك والخوف من قبل الطلاب.