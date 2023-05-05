بالفيديو - احتفالات جنونية لجماهير نابولي بعد التتويج بالدوري الإيطالي

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شهدت مدينة نابولي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، احتفالات عارمة لجماهير فريق نابولي بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي «كالتشيو» لأول مرة منذ عام 1990.

وكان نابولي قد تعادل مع نظيره أودينيزي، على والتي أقيمت على ملعب فريولي مساء الخميس، ليحسم الأزوري لقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية في مدينة نابولي احتفالًا بالتتويج ببطولة الدوري الإيطالي، رغم أن الأزوري خاض مباراته أمام أودينيزي في مدينة أوديني.

كما اقتحمت الجماهير ملعب فريولي عقب اطلاق صافرة نهاية مباراة أودينيزي، وذلك من أجل الاحتفال مع اللاعبين بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في التاريخ.