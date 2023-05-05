الاتحاد الأوروبي: لن نسمح للقيادة العسكرية الروسية بالإفلات من العقاب

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لأي شخص من القيادة العسكرية الروسية بالإفلات من العقاب.

وأضاف ستانو، ردًا على القصف المتزايد الأخير للقوات الروسية على أوكرانيا، وفق ما نقله وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم الجمعة، إن "هذا القتل الطائش للمدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية يجب أن يتوقف على الفور. هذه الهجمات الروسية العشوائية ضد المنشآت المدنية تشكل جرائم حرب".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب للقادة والجناة والمتواطئين في هذه الفظائع، وأن الاتحاد الأوروبي مازال ملتزمًا بمحاسبة كل من هؤلاء - بحسب ما قاله ستانو.