وفاة شرطي بإطلاق النار على نفسه في مبنى مكتب رئيس الوزراء الياباني

قالت الشرطة اليابانية، إن ضابطا بوحدة مكافحة الشغب بإدارة شرطة العاصمة، أطلق النار على نفسه، اليوم الجمعة، في مرحاض بمركز حراسة في مبنى مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.



ووفقا لما أعلنته الشرطة، تم العثور على الضابط (25 عاما) وهو ينزف من رأسه، في حوالي الساعة ( 4:40) صباحا -بالتوقيت المحلي- وكما تم العثور على مسدس في موقع الحادث، وتم الإعلان عن وفاته بعد نقله للمستشفى، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.



وسمع زميل للضابط ما بدا وكأنه دوي طلق ناري، وبعد ذلك عثر على الضابط وهو ملقى على الأرض في المرحاض. ولم يتم العثور على رسالة انتحار.



يشار إلى أن كيشيدا، يقوم حاليا بجولة خارج البلاد.