الحكومة العسكرية في مالي تحدد 18 يونيو المقبل للاستفتاء الدستوري

أعلن المتحدث باسم حكومة مالي عبد الله مايجا، على التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة، أن الحكومة العسكرية في البلاد تعتزم إجراء استفتاء على دستور جديد الشهر المقبل لتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات ديمقراطية.

ومن المقرر أن تصوت قوات الأمن المالية قبل أسبوع من الاستفتاء المقرر إجراؤه في 18 يونيو المقبل.

وكان من المقرر في الأصل إجراء الاستفتاء في مارس الماضي، ولكن تم تأجيله في غضون مهلة قصيرة.

وسيرتبط التصويت بالمشاورات والإصلاحات التي تهدف إلى مساعدة البلاد على العودة إلى تشكيل حكومة مدنية. وينظر إلى الاستفتاء على أنه أساس الانتخابات التي ستجرى العام المقبل التي تعهدت الحكومة العسكرية بإجرائها بحلول مارس المقبل.

واستولى الجيش على السلطة من حكومة انتقالية في عام 2021 ، وتعهد في البداية بإجراء انتخابات في فبراير 2022. لكن تم إلغاؤها في وقت لاحق، حيث حدد الجيش إطارا زمنيا مدته خمس سنوات لإجراء تصويت ديمقراطي.

يشار إلى أن الحكومة العسكرية على اتصال وثيق مع روسيا ويقال إنها استأجرت مجموعة فاجنر للمرتزقة الروس.

وردا على ذلك، أنهت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، عمليتها لمكافحة الإرهاب في مالي وسحبت قواتها العام الماضي.