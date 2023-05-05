برلين تحظر رفع العلمين الروسي والأوكراني يومي 8 و9 مايو الجاري

أصدرت الشرطة بالعاصمة الألمانية برلين حظرا على رفع الأعلام الروسية والأوكرانية حول نصب تذكارية سوفيتية في مناطق تريبتوف وتيرجارتن وشونهولتسر هايده يومي الثامن والتاسع من مايو الجاري.



ويصادف اليومان الذكرى الـ 78 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.



وقالت الشرطة اليوم الجمعة إنه من أجل ضمان "إحياء ذكرى ضحايا جنود الجيش السوفيتي السابق بشكل مشرف"، مُنع أيضا عزف أغاني عسكرية حول النصب التذكارية الثلاثة. كما يُحظر "ترديد شعارات من شأنها في ظل الوضع الحالي أن تكون مؤيدة للحرب الحالية أوكرانيا أو ممجدة لها".



وطبقت برلين مثل هذا الحظر على رفع العلم الروسي والأوكراني العام الماضي، ما أثار الكثير من الانتقادات من الجانب الأوكراني، بما في ذلك من السفير الأوكراني آنذاك في ألمانيا، أندريه ميلنيك.



وبحسب بيان من حكومة ولاية برلين في ذلك الوقت، فإن الغرض من حظر رفع الأعلام خلال إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية هو الحيلولة دون وقوع نزاعات محتملة في ضوء الحرب الراهنة في أوكرانيا.



وجادلت الشرطة بالمثل في بيانها اليوم الجمعة قائلة: "يجب الحفاظ على ذكرى واحترام هذه النصب التذكارية حتى على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية الجارية. يجب ألا تتجاوز هذه الحرب الخطاب الديمقراطي وتؤدي إلى نزاعات أو اشتباكات في برلين، خاصة في ضوء رمزية هذا التاريخ".



وكما حدث في العام الماضي، سيُجرى هذه المرة إعفاء دبلوماسيين ومحاربين قدامى في الحرب العالمية الثانية من الحظر.