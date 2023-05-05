كشف حقيقة اقتراب ميسي من الانتقال لـ الهلال السعودي

كشف تقرير صحفية إسباني، اليوم الجمعة، حقيقة وجود مفاوضات بين ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، والهلال السعودي، خلال رحلة الأرجنتيني الأخيرة إلى الممكلة العربية السعودية والتي أثارت جدلًا واسعًا.

أثارت زيارة ميسي إلى الممكلة العربية السعودية أزمة مع باريس سان جيرمان، بسبب توقيت تلك الزيارة التي لم يخبر بها ناديه وهو ماترتب عليه توقيع عقوبة على النجم الأرجنتيني.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد التعاقد حتى وقتنا الراهن، وإن كانت التقارير تشير إلى قرب رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، إلى جانب ارتباطه بالانتقال للهلال السعودي.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: " يوجد بالفعل مفاوضات من الهلال مع ميسي لضمه مقابل 400 مليون يورو، لكنها ليست متقدمة كما تردد".

أضافت: " خلال الرحلة الأخيرة للسعودية لم تحدث أي مفاوضات، حيث كان ميسي رفقة عائلته، وفي هذه الرحلات لا يتم الحديث فيها عن المستقبل".

أتمت "موندو ديبورتيفو":" ميسي لن يكون سفيرا لملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2030، ولم يوافق على الترويج لملف منافس مباشر مع بلاده، التي تقدمت بملف مشترك مع أوروجواي وباراجواي لاستضافة المونديال".