الزمالك يضم حماصة لدعم فريق اليد في بطولتي أفريقيا

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تعاقد نادي الزمالك مع أبوالفتوح أحمد “حماصة” لاعب فريق البنك الأهلي لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الاول لكرة اليد خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والمقرر اقامتهما خلال الفترة من 6 إلى ١٩ مايو الحالي في مصر.

وقام اللاعب بتوقيع العقود في حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات .

ويستعد الفريق الأول لكرة اليد لخوض منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية المقرر اقامتمها بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الحالي.