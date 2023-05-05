خالد الجندي: ما شهدناه من نشاط وفعاليات وزارة الأوقاف خلال رمضان لم يكن مسبوقا على كافة الأصعدة

وصف الداعية الإسلامي الدكتور خالد الجندي شهر رمضان الماضي بالشهر الذهبي، لما شهده هذا الشهر من روحانيات لم يشهدها المواطنون منذ سنوات، ولفت إلى أن هذه الروحانيات انعكست على سلوك الناس جميعا فتضاعفت الخيرات، والإحسان والصدقات.

وقال الجندي -خلال برنامج لعلهم يفقهون الذي يذاع على قناة دي إم سي- إن ما شهدناه من نشاط وفعاليات من جانب وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، لم يكن مسبوقا على كافة الأصعدة، مضيفا أن كافة الأئمة قاموا بأقصى ما لديهم من جهد لخدمة المواطنين و توصيل رسالتهم، موجها الشكر إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على هذا الجهد الكبير والملموس.