 رجال إطفاء وأطفال في ألمانيا ينقذون فراخ طائر شحرور من القطة - بوابة الشروق
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رجال إطفاء وأطفال في ألمانيا ينقذون فراخ طائر شحرور من القطة

ميونخ - د ب أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 4:53 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 4:53 م

كان فريق الإطفاء أسرع من القطة في ألمانيا، حيث تمكنت خدمات الطوارئ (قوات الإطفاء) في مدينة ميونخ من إنقاذ خمسة فراخ لطائر الشحرور بعد أن سقط عشها من أعلى إحدى الأشجار.

وكانت مجموعة أطفال عثرت على العش أثناء اللعب، حسبما ذكرت فرقة الإطفاء اليوم الجمعة. ولم يتم رصد الطائر الأم، بل شوهدت قطة بجوار العش.

وقام الأطفال بحماية الفراخ الصغيرة التي وقع عشها أمس الخميس وأبلغوا رجال الإطفاء.

وحاول رجال الإطفاء العثور على الشجرة التي سقط منها العش، لكن دون جدوى.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق إن صغار الشحرور بحاجة ماسة إلى الدفء، لذلك تم جمع الطيور بعناية ونقلها إلى مأوى للحيوانات، حيث ستتلقى رعاية لحين إعادتها لاحقا إلى البرية.


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