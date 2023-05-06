 وزيرا دفاع أمريكا وبولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي - بوابة الشروق
السبت 6 مايو 2023 12:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

وزيرا دفاع أمريكا وبولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:45 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:45 م

التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن بنظيره البولندي، ماريوس باشزاك، اليوم الجمعة، حيث ناقشا المساعدة الأمنية الأوكرانية وسبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين الولايات المتحدة وبولندا.

وأشاد أوستن بنظيره البولندي للدعم الذي تواصل بولندا تقديمه لأوكرانيا بما في ذلك نقل بولندا لدبابات ليوبارد ومئات المركبات المدرعة الأخرى فضلا عن تدريب الآلاف من الأفراد العسكريين الأوكرانيين على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية -وفق بيان على موقع وزراه الدفاع الأمريكية.

ونسق الجانبان أيضًا خططًا لزيادة تعزيز القدرات العسكرية لبولندا وأكدا مجددًا على العلاقة الدفاعية الوثيقة بين الولايات المتحدة وبولندا بتوقيع تجديد اتفاقية المشتريات الدفاعية المتبادلة والكشف عن معرض سيقام في البنتاجون مخصص لتاريخ التعاون بين الدفاع الأمريكي والبولندي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك