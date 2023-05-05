فتح بوابات ملعب محمد بن زايد لاستقبال جماهير مباراة السوبر

فتح ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية أبوابه مع الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة، وذلك لاستقبال الجماهير التي تحضر مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.

وبدأت الجماهير المصرية المتواجدة بالإمارات بالإضافة للمشجعين المحليين في التوافد على إستاد محمد بن زايد، قبل حوالي 4 ساعات من موعد بداية المباراة.

ومن المُقرر أن يقوم المطرب والفنان المصري تامر حسني بإحياء حفل غنائي في السابعة وخمس دقائق بإستاد محمد بن زايد قبل بداية المباراة، على أن يستكمل تلك الفقرة بين شوطي تلك المواجهة.