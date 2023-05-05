ذكرت صحيفة "التايمز البريطانية أن 400 جندي وصلوا من شتى أنحاء دول الكومنولث، للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن الجنود القادمون من 33 دولة، سيصطفون بالترتيب الأبجدي – من أنتيجو وباربودا إلى أوغندا وزامبيا – بجوار موكب الملك تشارلز الأمر الذي سيقدم عرضا ملونا من الملابس الاحتفالية.



كما أشارت "التايمز" إلى وجود وجهين جديدين في الاحتفال بعد انضمام توجو والجابون، وهما بلدين فرانكفونيين في غرب أفريقيا، انضما إلى الكومنولث العام الماضي.



ويضم الكومنولث، ذلك الاتحاد السياسي، 56 دولة عضو كانت جميعها تقريبًا أقاليم سابقة للإمبراطورية البريطانية.



وقال اللفتانت كولونيل سيرج بولينجوي (57 عاما) إنه "من دواعي سروري" تمثيل الجابون. كما صرح القائد بيجامدو أليتي (48 عاما) إن قواته "تشعر بالفخر، والسعادة" للمشاركة بالنيابة عن توجو.



وسيكون هناك غياب لافت لكل من الهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا بعدما رفضت إرسال قوات، في تذكير بحركات ما بعد الاستعمار التي اجتاحت بلاد الامبراطورية البريطانية السابقة خلال السبعين عاما التي مرت منذ آخر مراسم تتويج.



وفي بابوا غينيا الجديدة، قال الملازم مالكوم كومون (31 عاما) إن أصدقائه وعائلته يخططون للاحتفال بالتتويج بإعداد يخنة لحم الخنزير مع الأناناس التي تطهى بحفر حفرة في الأرض وملؤها بالحجارة الساخنة.



وأضاف: "يبعث الجميع برسائل نصية عن القناة التي ستبث عليها المراسم".



وتسود البرودة في جزر فوكلاند خلال هذا الوقت من العام، وهناك توقعات بهطول أمطار في جنوب المحيط الأطلسي، مما يهدد بتعطيل حفلات الشاي المخطط لها في بورت ستانلي.



وقال العريف ديون بيتس (32 عامًا)، من الجيل السادس من سكان جزر فوكلاند: "يمزح الناس بأننا بريطانيون أكثر من البريطانيين نفسهم. يشعر الجميع بالوطنية والحماسة متى ما نشهد زيارة ملكية".



وأضاف: "أتذكر أنني عندما كنت طفلا وذهبت إلى ملعب رياضي محلي لمشاهدة هبوط المروحية عندما جاء الملك تشارلز في 1999".



وذكرت صحيفة "التايمز" أن الجنود من ماليزيا سيرتدون التنورة التقليدية التي تسمى (سمڤيڠ) من أجل الموكب، لكن يبدو أن الضباط لا يثقون في حفاظ القوات على نظافة زيهم.



وقال الرائد نور الفوزان (34 عاما)، الذي سيرتدي بصفته ضابطا سروالا أخضر بدلا من تلك التنورة،: "نرسلها (التنورات) إلى التنظيف الجاف!، نقوم بكيها وتنظيفها بأنفسنا، إنها مدرسة قديمة بعض الشيء".



وأشارت "التايمز" إلى موجة جديدة من النزعة الجمهورية التي تخترق الكومنولث، حيث وعدت جامايكا بأن تحذو حذو باربادوس بعقد استفتاء على النظام الملكي في وقت قريب العام المقبل، وترجح أستراليا أنها ربما لن تكون بعيدة عن الركب.