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5 مايو 2023.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم

تصوير: جيهان نصر
تصوير: جيهان نصر
أميرة عاصي
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:13 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 مايو 2023، في سوق العبور للجملة.

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.
وارتفعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
وارتفعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.
وارتفعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر أسعار الفلفل الرومي ما بين 5 إلى 7 جنيهات.
كما استقر أسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الملوخية لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وتراجع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

تراجع سعر البرتقال الصيفي جنيها ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
بينما استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.
تراوح سعر التفاح المصري بين 5 الي 12 جنيها
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
وارتفع سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
وتراوح سعر البطيخ بين 12 الي 18 جنيها.
واستقر أسعار الخوخ البلدي ليتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.


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