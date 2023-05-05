تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 مايو 2023، في سوق العبور للجملة.

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

وارتفعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وارتفعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

وارتفعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر أسعار الفلفل الرومي ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

كما استقر أسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الملوخية لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراجع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

تراجع سعر البرتقال الصيفي جنيها ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

بينما استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

تراوح سعر التفاح المصري بين 5 الي 12 جنيها

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وارتفع سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وتراوح سعر البطيخ بين 12 الي 18 جنيها.

واستقر أسعار الخوخ البلدي ليتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.