تقرير: آلاف الفارين من السودان عالقون في بورتسودان

كانت هنادي السر من بين آلاف هرعوا إلى بورتسودان على أمل الفرار بحرا أو جوا من القتال العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.



وبعد مرور عشرة أيام، لا تزال هنادي تخيم في المدينة الواقعة على البحر الأحمر وسط درجات حرارة مرتفعة للغاية إلى جانب آخرين ينتظرون في الخيام وأماكن الإيواء من أجل الحصول على تذكرة للسفر.



وقالت هنادي (37 عاما) لوكالة "رويترز": "أنام على الأرض وليس لدي أموال لاستئجار غرفة في فندق .. هنا لا توجد خدمات".



ومدينة بورتسودان هي مركز للشحن وتتحول في بعض الفترات إلى وجهة سياحية، لكنها تعاني في مواكبة أعداد السودانيين والسوريين واليمنيين الذين يصلون كل يوم.



وتصل تكلفة حجز الغرفة إلى 100 دولار في الليلة، وهو مبلغ أعلى من قدرات الكثير من اللاجئين الذين يضطرون إلى النوم في العراء في الحدائق العامة وتحت الأشجار وأمام المباني الحكومية.



وأقامت بعثات دبلوماسية تابعة لدول أجنبية وأخرى تابعة للأمم المتحدة قواعد هناك وسط تنافس فيما بينها من أجل الحصول على مساحات من الأرض. وتقول السعودية التي تقع على البحر الأحمر في الجهة المقابلة لبورتسودان إنها أجلت نحو ثمانية آلاف شخص.



لكن كثيرين يشكون من صعوبة التواصل واندلع عدد من الاحتجاجات المحدودة.



وقال المهندس السوداني أحمد حسن: "كل ما نتلقاه وعود ولكن لا نعرف متى يتم اجلاؤنا".



ويعمل حسن مهندسا في السعودية لكنه حضر للسودان قبل شهر لتلقي العزاء في وفاة والدته.



لم تدر معارك تذكر في مدينة بورتسودان لكن المدينة تتأهب حاليا لتداعيات أزمة اقتصادية عامة.



وقال مسؤول بأحد الموانئ إن تعطل الإجراءات البنكية والجمركية أضر بعمليات الشحن الذي يشكل النشاط الرئيسي للاقتصاد المحلي.



وأدى تعطل أنظمة الاتصالات والبنوك إلى صعوبة حصول اللاجئين على الأموال.



وقال سالم الذي كان ينتظر تحت إحدى الخيام المؤقتة "لقد خارت قوانا، ليس لدينا خصوصية أو حرية. تمنيت عدم مغادرة الخرطوم أبدا. لقد تحركنا لإيجاد مخرج، ولكن لا يوجد مخرج حتى الآن".



وقالت روان عبد الرحمن، وهي طبيبة متطوعة في الهلال الأحمر السوداني، إن العيادات الميدانية تفحص يوميا "حوالي 400 مريض من سودانيين وأجانب وأكثرهم من السوريين واليمنيين".