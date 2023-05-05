 رئيس مركز ناصر في بني سويف يفتتح مسجد عزبة المقاول بعد تجديده بـ2 مليون جنيه - بوابة الشروق
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رئيس مركز ناصر في بني سويف يفتتح مسجد عزبة المقاول بعد تجديده بـ2 مليون جنيه

حازم الخولي
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 3:30 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 3:30 م
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، في افتتاح مسجد عزبة المقاول بقرية بهبشين "بعد إحلاله وتجديده"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد البالغ مساحته 250 مترا وبتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية"، وذلك في حضور: علي يوسف رئيس الوحدة المحلية، الشيخ رجب حسين عبداللطيف مدير أوقاف ناصر نائبا عن الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزاره الأوقاف، وشربات طه حسان رئيس مجلس قروي بهبشين، والشيخ خميس محمد القياتي مدير المساجد الأهلية بناصر، والشيخ أحمد فراج مفتش منطقة أوقاف ناصر.


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