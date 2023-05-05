سفارة الإمارات تشارك في المهرجان الدولي السابع للأم المثالية بالأقصر

شاركت سفارة دولة الإمارات لدى مصر، في المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، والذي عقد برعاية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبالتعاون مع جامعة الأقصر ومؤسسة مشوار التنموية وجمعية أهدي، وأقيم بساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر المصرية.

وحضر المهرجان نائب سفير الإمارات للشئون القنصلية سالم الكعبي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، ونائب محافظ الأقصر، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر.

وفي كلمته، قال الدكتور سالم الكعبي: "إن مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات تمتد لأكثر من 50 عامًا، حيث حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا المجال؛ حتى أصبح للمرأة الإماراتية دورها البارز في تنمية الوطن ورفاهية الدولة".

وأشار الكعبي إلى أنه منذ سنوات عديدة تعيش المرأة الإماراتية أزهى عصورها.

ونوه الكعبي إلى أنه تفعيلاً لتوجهات الحكومة الداعمة للمرأة؛ كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، حيث أقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، بما يتناسب مع طبيعتها، كما نصّ على حقها في التعليم، والالتحاق بالوظائف خاصة الحكومية، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية.

وأضاف الكعبي: ونتيجة لذلك الدعم وتلك المساندة، تحقق دولة الإمارات إنجازات متتالية في ملف التوازن بين الجنسين، حيث تُوجت بالمركز الأول عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2022، والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما ارتقى أداء الدولة في التقرير إلى المرتبة 68 عالميًّا، متقدمة 4 مراكز في عام واحد.

وأشار الكعبي إلى أنه في المجال السياسي قامت الإمارات بزيادة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، كما يشهد التشكيل الوزاري الحالي لحكومة دولة الإمارات وجود 10 وزيرات يمثلن نسبة أكثر من 27% من التشكيل الحكومي، لتحقق بذلك المرأة الإماراتية المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في المراكز القيادية وهيئات صنع القرار.

ولفت الكعبي إلى أن النساء في دولة الإمارات يشغلن ثلثي وظائف القطاع العام، منها 30% في المراكز القيادية، و15% في المناصب التقنية والأكاديمية.