بوريل: لا رغبة للرئيس الروسي في إطلاق مفاوضات سلام مع أوكرانيا

استبعد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة، وجود رغبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطلاق مفاوضات سلام مع أوكرانيا.



وقال بوريل - في خطاب له أمام مؤتمر (حالة الاتحاد) المنعقد بمدينة فلورنسا الإيطالية وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية - "للحديث عن خطط سلام بين موسكو وكييف، هناك حاجة لمن يريد التحدث عن السلام ولكن بوتين لديه أهداف عسكرية فقط وسيواصل قصف أوكرانيا حتى يحققها".



وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن أسميه خطة سلام هو اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لأن الخطة الصينية ليست خطة سلام، بل إنها مجموعة من الاعتبارات والتمنيات"، مشيرا إلى أن خطة السلام الوحيدة هي تلك التي جاءت من قبل الأوكرانيين وبالتأكيد لن يقبلها الروس. لكن علينا أن نواجه الواقع، أحببنا ذلك أم لا".