القومي للأجور: صرف منحة الرئيس فور الانتهاء من الإجراءات

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور والمقرر المساعد للجنة النقابات بالحوار الوطني، إن صندوق طوارئ العمالة غير المنتظمة، هو خطوة لاستكمال لسلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العمالة المصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلمة السر»، تقديم الإعلامي خالد ميري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن القرارات التي تم اتخاذها لصالح العمالة غير المنتظمة بدايًة من صرف إعانة قدرها 500 جنيهًا، ثم وثيقة التأمين بمجهود الدولة، وصولًا إلى قانون التأمين الصحي الجديد.

وأشار إلى أن قانون العمل كان ينص على ضرورة إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة، مُبينًا أنه تم إطلاق صندوق الطوارئ خلال احتفالية عيد العمال، والمسؤول عن حل المشكلات التي تواجه العمالة الغير منتظمة بشرط أن يكون لديه ما يثبت وجود مشكلة.

ولفت إلى أن من المفروض عمل لائحة لصندوق طوارئ العمالة الغير منتظمة، والتي تحدد مجموعة أشياء منها كيفية تشكيل مجلس الإدارة والجهة التابعة لها، وآليات الصرف وكل ما يخص الصندوق.

وأكد أن صرف المنحة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال، وقدرها ألف جنيه سيتم صرفها فور الانتهاء من الإجراءات.

وأردف أنه لا يوجد إحصائية محددة بعدد العمالة الغير منتظمة في مصر، لافتًا إلى أن القانون الجديد للعمل يجب أن تقوم فلسفته على الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، خلال حضوره احتفالية عيد العمال خلال الأيام الماضية.

