 رمضان عبدالرازق: وزارة الأوقاف بذلت جهودا جبارة خلال شهر رمضان المنصرم في عمارة المساجد - بوابة الشروق
الجمعة 5 مايو 2023 8:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

رمضان عبدالرازق: وزارة الأوقاف بذلت جهودا جبارة خلال شهر رمضان المنصرم في عمارة المساجد

الشيخ رمضان عبدالرازق
الشيخ رمضان عبدالرازق
أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 7:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 7:37 ص

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي أن وزارة الأوقاف بذلت جهودا جبارة خلال شهر رمضان المنصرم في عمارة المساجد، وهو ما جعله شهر غير مسبوق، فكان عملها على مدار الساعة، من أجل تأدية الرسالة التي اخذتها على عاتقها وهي عمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي، مشيرا إلى أهمية الشعار الذي رفعته وزارة الأوقاف خلال الشهر الكريم وهو "مساجد عامرة وقلوب غامرة".
وقال -في برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة دي إم سي- إن جهد الوزراة لم يقتصر على محافظة بعينها بل امتدت جهودها لشتى محافظات الجمهورية، وهو الجهد الذي لمسه كل مواطن، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبه وزير الأوقاف من أجل عمارة المساجد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك