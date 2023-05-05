رمضان عبدالرازق: وزارة الأوقاف بذلت جهودا جبارة خلال شهر رمضان المنصرم في عمارة المساجد

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي أن وزارة الأوقاف بذلت جهودا جبارة خلال شهر رمضان المنصرم في عمارة المساجد، وهو ما جعله شهر غير مسبوق، فكان عملها على مدار الساعة، من أجل تأدية الرسالة التي اخذتها على عاتقها وهي عمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي، مشيرا إلى أهمية الشعار الذي رفعته وزارة الأوقاف خلال الشهر الكريم وهو "مساجد عامرة وقلوب غامرة".

وقال -في برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة دي إم سي- إن جهد الوزراة لم يقتصر على محافظة بعينها بل امتدت جهودها لشتى محافظات الجمهورية، وهو الجهد الذي لمسه كل مواطن، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبه وزير الأوقاف من أجل عمارة المساجد.