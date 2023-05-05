واس: الرياض وواشنطن تؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفيا، اليوم الجمعة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وناقش الوزيران - خلال الاتصال - مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، حيث أكدا على "أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف".



واستعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وفق "واس".



وخلال الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، تم بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.