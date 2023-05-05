تحديد موعد المحاكمة الثانية في قضية سرقة مجوهرات من متحف القبو الأخضر في ألمانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن تبدأ محاكمة الجاني المزعوم في عملية احتيال لاحقة بقضية سرقة مجوهرات مثيرة عام 2019 من متحف "القبو الأخضر" للفنون في دريسدن منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت التقارير أنه في 16 مايو الجاري، وبعد أن أصدرت محكمة في المدينة الواقعة في شرق ألمانيا حكما بشأن أعضاء عصابة مزعومين وراء السرقة الأصلية للمجوهرات، سيمثل مواطن هولندي متهم بمحاولة إعادة بيع بعض المسروقات المفقودة داخل قفص الاتهام.

ويقال إن المشتبه به خدع في عام 2021 مجموعة دريسدن الفنية الحكومية المكونة من 15 متحفا بما مقداره 40 ألف يورو (43950 دولارا) ، حيث كانت السلطات تبحث عن مجموعة المجوهرات المفقودة التي قدرت قيمتها بأكثر من 113 مليون يورو.

ووفقا للائحة الاتهام، خدع الهولندي المجموعة في اجتماع في مدينة أنتويرب بإيهامها بأنه يستطيع إعادة شراء نجمة الصدر الثمينة لوسام النسر الأبيض البولندي، حسبما أفادت صحيفة ساشسيشي تسايتونج المحلية.

ووقتها سلم ممثلو المجموعة المال لتاجر الماس المزعوم الذي اختفى على الفور.

وتم القبض على الرجل، الذي لديه سجل جنائي سابق، للمرة الأولى في وطنه بتهم أخرى واحتجز في ألمانيا منذ نوفمبر 2022، بتهمة الاحتيال التجاري. وكان قد تم تحديد موعد مبدئي لمحاكمته في 23 مايو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الواقعة تمثل واحدة من أكثر السرقات الفنية إثارة للضجة في تاريخ ألمانيا، وبالإضافة إلى سرقة 21 قطعة من المجوهرات المصنوعة من الماس والأحجار اللامعة، تسبب الجناة أيضا في إحداث تلفيات عينية بقيمة تزيد عن مليون يورو .