ولي عهد الكويت يستقبل رئيس وزراء لبنان في مقر إقامة في لندن

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استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، وذلك في مقر إقامته بمدينة لندن في المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي.