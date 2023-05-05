 ولي عهد الكويت يستقبل رئيس وزراء لبنان في مقر إقامة في لندن - بوابة الشروق
الجمعة 5 مايو 2023 6:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ولي عهد الكويت يستقبل رئيس وزراء لبنان في مقر إقامة في لندن

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 6:32 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 6:32 م

استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، وذلك في مقر إقامته بمدينة لندن في المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك