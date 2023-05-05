 متولي: حالتي الصحية جيدة.. وحققنا اللقب عن جدارة - بوابة الشروق
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متولي: حالتي الصحية جيدة.. وحققنا اللقب عن جدارة

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:25 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:25 م

طمأن محمود متولي بالأهلي الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، في اللحظات الأخيرة من مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، والتي انتهت بفوز الأهلي 1 - صفر، وتتويجه بالبطولة.

وأكد متولي أنه بخير وحالته الصحية جيدة، وأبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادي، وقال إن التتويج بالبطولة مستحق.

وتعليقًا على المواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال متولي: «نسعى دائمًا للفوز بكل مباراة، ونعتبر أن كل المباريات مباريات كؤوس، وسنستعد بقوة للمباراة»


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