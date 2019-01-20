أبو الغيط يستقبل نائب رئيس الحزب الديمقراطي السوداني

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، نائب رئيس الحزب الديمقراطي السوداني ورئيس تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع إلى شرح من الميرغني حول موقف ورؤى التحالف الذي يقوده والذي يضم أكثر من 35 حزباً وحركة سياسية حيال الصدام الجاري في السودان.

وأكد الميرغني على دعم الكتلة الديمقراطية الكامل للقوات المسلحة السودانية برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان باعتبارها المؤسسة الشرعية للحكم في البلاد، كما شدد على أهمية الدور العربي والجامعة العربية في الأزمة الراهنة من أجل إعادة الاستقرار في السودان.

وأضاف المتحدث أن الميرغني سلم الأمين العام خطاباً موجهاً من تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، والذي يطلب من خلاله التحرك بصورة عاجلة لوقف الاقتتال بين طرفي النزاع برعاية الجامعة العربية، والتحرك الفوري لبدء حوار سوداني سوداني بتسهيل من الجامعة العربية.

كما قدم الميرغني الشكر للأمين العام على الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية منذ اندلاع الأحداث والتحركات التي قام بها لتهدئة الأوضاع، خاصة خلال عيد الفطر المبارك.

من جهته، أكد أبو الغيط على أن ما تبذله الجامعة العربية من جهود هو أمر طبيعي إزاء أزمة تواجهها دولة عضو، وهو يندرج في صلب المهام التي تضطلع بها الجامعة للسعي إلى الحفاظ علي الاستقرار في دولها الأعضاء، كما جدد التأكيد على أهمية الوقف الفوري للقتال حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني.