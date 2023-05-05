رابطة الأندية تدرس استحداث بطولة جديدة

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قال سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن واستادات، إن رابطة الأندية المصرية المحترفة تدرس استحداث بطولة جديدة سنوية تجمع بطلي الدوري الممتاز وكأس رابطة الأندية.

وأضاف الوزيري في تصريحات لقناة «أبو ظبي الرياضية» الإماراتية: «رابطة الأندية تدرس في الوقت الحالي، استحداث بطولة جديدة تلعب في شهر أكتوبر قبل انطلاق الموسم الجديد».

وتابع: «البطولة الجديدة تشبه إلى حد كبير بطولة كأس السوبر بشكلها الحالي، ولكنها ستجمع بطلي مسابقتي الدوري الممتاز وكأس الرابطة، وهناك مفاوضات مع مجلس أبو ظبي الرياضي من أجل إقامتها في الإمارات».

وأتم: «بطولة كأس الرابطة التي انطلقت في الموسم الماضي، ستظل بشكلها الحالي وستلعب كل عام في شهر ديسمبر».