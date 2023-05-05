الاتحاد الأوروبي يريد من موردي الغاز الطبيعي الدوليين الانضمام إلى منصته الجديد للشراء

صرح ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يريد من موردي الغاز الطبيعي الدوليين التقدم بعروضهم للبيع من خلال منصة جديدة أطلقها الاتحاد لشراء الغاز.



وأوضح سيفكوفتيش أن هذه الخطوة تهدف إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار الغاز بوتيرة ضخمة مرة أخرى خلال العام الجاري.



وفي مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج، قال سيفكوفيتش: "يتعين على جميع الموردين الدوليين التقدم بعروض. ينبغي علينا التحلي بالحذر لأن الوضع هش للغاية"، في إشارة إلى أوضاع أمن الطاقة في أوروبا خلال العام الجاري.



وذكرت بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي يخوض حاليا الجولة الأولى من عملية الشراء المشترك للغاز الطبيعي، وهي خطة تهدف للتأكد من سد احتياجات الكتلة من الغاز بدون مجابهة زيادة فائقة في الأسعار، على غرار ما حدث الصيف الماضي.



ويقول سيفكوفيتش إن أكثر من 100 شركة تشارك في المنصة، وأن 65 شركة تريد شراء الغاز الطبيعي، موضحا أن الهدف هو خفض أسعار الغاز، التي تراجعت بالفعل بشكل ملموس خلال الشهور الاخيرة.



وأضاف: "الأسعار مازالت مرتفعة للغاية، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا.. العام الماضي كان عام البقاء والاستمرار بالنسبة لنا، ونحن نريد العودة إلى الأمور الطبيعية".



وحذرت مؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية الشهر الماضي أن أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا قد تتجدد الشتاء المقبل، حيث إنه من المتوقع أن تزيد الأسعار بواقع الضعف.



ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي أشارت فيه وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي قد يتزايد، لاسيما من جانب الصين، مما يضع أوروبا في مواجهة مشكلة نقص الامدادات.