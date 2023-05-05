نظم حزب حماة الوطن بمطروح، وإحدى المؤسسات الخيرية بالتعاون مع مدينة مرسى مطروح حملة للحفاظ على البيئة البحرية بشاطئ روميل بإطلاق مبادرة بعنوان "شواطئنا بدون بلاستيك" كبداية لسلسلة حملات سيتم تنظيمها طوال موسم الصيف.

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مبادرة النظافة "شواطئنا بدون بلاستيك" كانت بحضور وتحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم والحاج هيبة أبو مرزيق عضو هيئة المكتب ومشاركة عبد الدايم أبو تمر أمين الشباب ومحمود ممدوح أمين السياحة وأمانة الإعلام بالحزب، بجانب مؤسسة شباب بيحب مصر تحت قيادة احمد فتحي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن حملة تنظيف الشاطئ وانطلاق المبادرة شملت التوعية للشباب المشارك حول أهمية الحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم ترك المخلفات وخاصة البلاستيك، كما تم التوعية بالآثار البيئة السلبية للأكياس البلاستيكية، لما لها من خطورة على الحياة البحرية والبرية، وخاصة أنها قد تتسبب فى تدهور الكائنات البحرية ولا تتحلل مع الوقت.

وأكد أن الحملة نجحت حملة في جمع كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة من البلاستيك على شاطئ روميل، والتي يقذفها البحر منها المخلفات كالزجاج والبلاستيك والخشب والمطاط، ومستلزمات الصيد تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

من جانبه، أكد المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بأن الهدف من الحملة والمبادرة هي تحمل الجميع مسئولية الحفاظ على الموارد الطبيعية للتنوع البيولوچى، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، ما بين الحزب ومؤسسات المجتمع المدني والمحليات والجهات المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية وشواطئ مرسى مطروح الساحرة.