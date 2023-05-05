أكد علي زين، لاعب فريق دينامو بوخاريست الروماني، والمعار للنادي الأهلي خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، أنه محظوظ لأنه تربى داخل الأحمر، خلال مراحل الناشئين.

وأشار زين إلى أنه تعود على نظام النادي الذي يحتم على الجميع اللعب دائما على المركز الأول وأن هذا الأمر ساعده كثيرا خلال رحلة احترافه في السنوات الماضية.

وأوضح أن مرحلة تأسيس اللاعبين في الأهلي مختلفة عن معظم الأندية التي تلعب للتمثيل المشرف أو مجرد المشاركة في البطولات لكن في الأهلي كل شيء مختلف، مما يصنع ويثقل شخصية البطل في عقول كل الناشئين منذ الصغر.

ووجه زين رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أنه سعيد للغاية بالدعم الذي يلقاه منهم، سواء عندما كان لاعبا في الفريق، أو بعد خوضه تجربة الاحتراف خلال السنوات الماضية، وأن سعادته تضاعفت عندما وجد هذا الترحيب الكبير منهم عند عودته للنادي على سبيل الإعارة، ويترقب دعمهم للفريق في البطولتين.

وأكد زين أنه مثله مثل أي لاعب من أبناء الأهلي يتمنى أن ينهي مسيرته داخله، وأن يخدم النادي الذي تربي فيه ويقدم له الإضافة التي تليق به وبالجماهير التي لا تتوقف عن دعمه وتثق فيه على طول الخط.

وتحدث زين عن الطفرة في ألعاب الصالات بالأهلي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مجلس الإدارة ومسئولي النشاط الرياضي بذلوا مجهودا كبيرا خلال هذه الفترة بجانب دعم الجماهير وتوفير كل سبل النجاح من لاعبين ومدربين، وأن الرغبة القوية في التتويج بالبطولات كعادة الأهلي دائما وصلت بكل الألعاب إلى منصات التتويج خاصة فريق رجال اليد الذي توج بلقبي الدوري والكأس المحلي ويهدف حاليًا لإضافة بطولتين جديدتين.

وأشار علي زين إلى أن منتخب مصر لكرة اليد يسير بخطوات جيدة في الفترة الأخيرة، والعمل على التتويج بميدالية أوليمبية يحتاج في البداية إلى الفوز ببطولة أفريقيا في شهر يناير المقبل، مؤكدا أنها الهدف الأساسي حاليا لاسيما أن البطولات الأفريقية دائما ما تشهد العديد من المفاجآت.

وأضاف أن مؤازرته لفريق رجال السلة بالنادي خلال مشاركته حاليا في بطولة إفريقيا BAL أمر طبيعي لأن الجميع في النادي الأهلي أسرة واحدة، وأنه قبل أن يكون لاعبا في الأهلي هو أحد المنتمين إليه، وتواجده بجوار فرق النادي المختلفة أمر يسعده للغاية، متمنيا التوفيق لفريق رجال سلة الأهلي خلال مشواره في البطولة.

وأتم زين تصريحاته مؤكدًا أن تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس أمرًا غريبًا على الأهلي، وهو خطوة مهمة نحو اللقب الـ 11 الذي يحلم به الجميع متمنيا التوفيق للفريق في مواجهتي نصف النهائي أمام الترجي التونسي والوصول لنهائي البطولة والتتويج بها.