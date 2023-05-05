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في 7 أشهر مع الأهلي.. كولر يكتب تاريخا تدريبيا جديدا

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:15 م

كتب المدرب السويسري مارسيل كولر، تاريخا جديدًا له في عالم التدريب في سبعة أشهر مع الأهلي، بعد قيادته للفريق الأحمر للتتويج بـ 3 ألقاب مختلفة.

وقاد كولر فريق الأهلي لتحقيق لقب السوبر المصري مساء اليوم الجمعة، بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتولى كولر القيادة الفنية للفريق الأحمر في شهر أكتوبر الماضي، حيث نجح في التتويج بـ 3 ألقاب مع الأهلي حتى الآن، وهم، كأس السوبر المحلي مرتين، وكأس مصر مرة واحدة.

كما يتصدر الفريق الأحمر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد مرور 27 جولة، إلى جانب وصوله للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقد يختتم كولر موسمه التدريبي الأول مع الأهلي بـ 5 بطولات حال نجاحه في تحقيق البطولتين.

وحقق المدرب السويسري - ذو الـ 62 عامًا - ثلاثة ألقاب فقط منذ انطلاق مسيرته التدريبية في عام 1997، مع الأندية والمنتخبات المختلفة قبل وصوله إلى القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري السويسري مرتان مع ناديي سانت جالين وجراسهوبر، إلى جانب تحقيقه لقب كأس السوبر السويسري مع فريق بازل.

 


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