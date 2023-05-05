تنظم دار الشروق، غدا السبت، حفل إطلاق وتوقيع كتاب «بنات النيل.. نساء مصريات غيرن عالمهن» فى مقر المجلس القومى للمرأة، فى تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحضور أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق، والدكتورة سامية إسكندر سبنسر محررة كتاب «بنات النيل».



ويأتى الحوار بمناسبة صدور النسخة العربية من كتاب «بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن»، والصادر عن دار الشروق للنشر، والذى يحكى قصة نجاح أحرزتها نماذج من الشخصيات البارزة سواء فى مصر أو فى الخارج، حيث يقوم المجلس باستضافتهن لإقامة الفرصة للمهتمين بشئون المرأة فى مصر للقاء بهن وعقد حوار معها، ويتضمن اللقاء مجموعة من الموضوعات مثل العمل السياسى والخدمة العامة، المجال الأكاديمى والعلمى، القطاع المصرفى وإدارة الأعمال.



يستعرض الكتاب قصص نجاح عدد من المصريات البارزات من أعمار مختلفة لإبراز تاريخ إنجازات النساء فى الشرق الأوسط من أجل القضاء على الصورة النمطية الخاطئة التى تغلب على الحوار فى الوقت الراهن.



الكتاب يهدف إلى كسر الصورة النمطية للمرأة المصرية المعاصرة على أنها ضحية، غير متعلمة وغير حضارية، يهيمن عليها الرجل.



والهدف الثانى هو نشر الوعى حول العالم بالبطلات المصريات فى المجتمع الحديث؛ حيث يعملن على تحسين نوعية الحياة فى المجتمعات والبيئات التى يعشن ويعملن بها.



والغرض الثالث هو توفير نماذج إيجابية للأجيال الجديدة من الشباب والنساء والرجال، فى مصر وخارجها، لحثهم على وضع أهدافهم عالية جدًّا على الرغم من العقبات التى قد تواجههم، وليعرفوا أن السماء ليست الحد.



ويسعى الكتاب إلى تسليط الضوء على نماذج للمرأة المصرية تجاهلتها وسائل الإعلام أو أغفلت عنها. يلقى الكتاب الضوء على عدد من النساء الرائدات، الذين حققوا إنجازات فى جميع المهن تقريبًا؛ مثل المهن الأكاديمية، والفنية، والأعمال المصرفية، والتنموية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والهندسية، وريادة الأعمال، والشئون المالية، والأعمال الحكومية، والطبية، والعلاقات العامة، والعلوم والتكنولوجيا، والخدمات الاجتماعية، والرياضة، والعلاقات الدولية، والمنظمات الدولية.



وقد تم الاعتراف بنجاحاتهن فى مصر وأماكن أخرى وتكريمهن من قبل بعض من أعلى المؤسسات والحكومات الوطنية والدولية شأنًا.



قصص هؤلاء النساء تبرز العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام، والممارسات المهملة، والأحداث التاريخية من منتصف وأواخر القرن العشرين وأوائل الحادى والعشرين فى كلٍّ من مصر وأجزاء أخرى من العالم.